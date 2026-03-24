Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped aufgefunden - Wer kann Hinweise zum Eigentümer geben?

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Bendeleben (ots)

Auf einem Feld nahe der Landstraße 1034, zwischen Bendeleben und Rottleben, wurde am 15. März 2026 ein Kleinkraftrad des Herstellers Simson aufgefunden. Das schwarze Moped wurde vermutlich durch den Eigentümer, wie dem Bild zu entnehmen ist, umgebaut und entspricht nicht dem Originalzustand. Durch Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser wurde das Kleinkraftrad zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Die Polizei in Sondershausen sucht nun nach dem Eigentümer der Simson oder jemanden, der Angaben zu diesem machen kann. Er wird gebeten sich mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0065484

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