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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Entlaufener Ochse auf nächtlicher Tour im Mühlhäuser Stadtgebiet

Mühlhausen (ots)

Ein Ochse war in der vergangenen Nacht in Mühlhausen auf Abwegen unterwegs und hielt auch die Polizei in Atem. Als das Tier an einem Schlachthof abgeladen werden sollte, büxte es aus und zog durch die Stadt. Der mehrere hundert Kilogramm schwere Ochse lief über Straßen und in Wohngebiete, bevor er schließlich nach knapp einer Stunde und unter Hilfe der Polizei wieder in den Schlachthof getrieben werden konnte. Auch wenn der Ochse seinem Schicksal letztlich nicht entfliehen konnte, so brachte ihm sein ungeplanter Ausflug dennoch einen kurzen Moment Freiheit.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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