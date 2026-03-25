Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau nach Unfall verletzt

Keula (ots)

Auf der Landstraße 2093 ereignete sich am Dienstag gegen 19.25 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Die Fahrerin eines Skoda fuhr aus Richtung Menterode in den Kreuzungsbereich mit der Landstraße 1016 in Richtung Keula. Vermutlich aufgrund eines Bedienfehler des Fahrzeugs kam sie von der Fahrbahn ab und verunfallte. Die 37-Jährige wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Es wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

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