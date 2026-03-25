Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streit zwischen Freunden - dann fliegen Fäuste

Nordhausen (ots)

Im Bereich des Bahnhofs treffen sich für gewöhnlich auch viele befreundete Personen. Am Dienstagabend gerieten hier zwei Männer aneinander, die eine Freundschaft pflegten. Vermutlich, weil sie zuvor erheblich dem Alkohol zugesprochen hatten, gerieten sie in Streit. Dieser gipfelte in Schläge, die sich die 35- und 47-jährigen Männer gegenseitig verpassten und daraus leichte Verletzungen davontrugen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme bestätigte sich, dass beide Männer im erheblichen Maße dem Alkohol zugesprochen hatten. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz, um die Verletzungen zu behandeln. Ein Beteiligter wurde in ein Klinikum gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell