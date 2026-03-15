Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kokain positiv - Blutprobe als Folge

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 15.03.2026 um 04:20 Uhr wurde ein 20-Jähriger aus der VG Maikammer mit seinem Peugeot in der Landauer Straße in 67434 Neustadt/W. einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Kokain steht. Daher wurde dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen und einem bekannten Freund der Fahrzeugschlüssel übergeben. Nun kommt auf den 20-Jährigen ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

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