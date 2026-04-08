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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: 42-jährige Frau mit Stein attackiert und bestohlen/Kripo sucht Zeugen

Gernsheim (ots)

Eine 42 Jahre alte Frau wurde in der Nacht zum Sonntag (05.04.), gegen Mitternacht, in der Mainzer Straße, in Höhe der dortigen Oil!-Tankstelle, von einem Unbekannten attackiert. Der Kriminelle versuchte der 42-Jährigen zunächst die Handtasche zu entreißen. Als dies scheiterte, schlug er der Frau mit einem Stein ins Gesicht und erbeutete anschließend ihre Geldbörse samt Geld und persönlichen Dokumenten. Der Täter flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Die 42-Jährige wurde bei dem Angriff nicht unerheblich verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der Flüchtige war etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und trug eine Mütze. Weitere Angaben zur Personenbeschreibung liegen aktuell noch nicht vor.

Die Kriminalpolizei Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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