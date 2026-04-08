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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Lkw-Brand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Darmstadt (ots)

Der Brand eines Lastkraftwagens auf der Bundesstraße 3 hat am Dienstagabend (8.4.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen.

Gegen 19.45 Uhr alarmierten mehrere Wagenlenker die Einsatzkräfte und gaben an, dass ein Fahrzeug im Bereich der Karlsruher Straße in Fahrtrichtung Darmstadt brennen würde. Sofort begaben sich Polizeistreifen und die Feuerwehr zum Einsatzort. Für die Einsatzmaßnahmen wurde die Bundesstraße im dortigen Bereich vollgesperrt. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und im Anschluss löschen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist von einem technischen Defekt auszugehen. Wie hoch der genaue Sachschaden ist bedarf weiterer Ermittlungen. Die entstandene Hitzeentwicklung beschädigte die Oberfläche der Fahrbahn. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Lastkraftwagen musste abgeschleppt werden. Gegen 21 Uhr wurde die Sperrung für eine Spur der Fahrbahn wieder aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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