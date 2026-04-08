Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Diebe auf Baustelle/Fernmeldekabel im Visier

Bischofsheim (ots)

Eine Baustelle in der Mainzer Straße geriet in der Zeit zwischen Donnerstagmittag (02.04.) und Dienstagmorgen (07.04.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter entwendeten rund 300 Meter Fernmeldekabel. Insgesamt wird der hierdurch von den Unbekannten angerichtete Schaden nach gegenwärtigem Ermittlungsstand auf über 5000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

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