POL-DA: Bischofsheim: Diebe auf Baustelle/Fernmeldekabel im Visier
Bischofsheim (ots)
Eine Baustelle in der Mainzer Straße geriet in der Zeit zwischen Donnerstagmittag (02.04.) und Dienstagmorgen (07.04.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter entwendeten rund 300 Meter Fernmeldekabel. Insgesamt wird der hierdurch von den Unbekannten angerichtete Schaden nach gegenwärtigem Ermittlungsstand auf über 5000 Euro geschätzt.
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