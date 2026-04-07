POL-DA: Riedstadt-Crumstadt: Restaurant im Visier von Einbrechern
Riedstadt (ots)
In der Nacht zum Dienstag (07.04.) kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Rathausstraße. Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Lokal und erbeuteten dort anschließend Geld.
Die Polizei in Gernsheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06258/9343-0.
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