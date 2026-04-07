Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Kriminelle brechen in Wohnung ein

Kelsterbach (ots)

Nach einem Einbruch hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Montag (06.04.), in der Zeit zwischen 15.30 und 18.00 Uhr, drangen Einbrecher auf bislang nicht bekannte Weise in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Waldstraße ein. Die ungebetenen Besucher erbeuteten dort anschließend diverse Schmuckgegenstände und Geld.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell