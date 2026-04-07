Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auto aufgebrochen und Pfandflaschen erbeutet

Festnahme eines 29-Jährigen

Darmstadt (ots)

Ins Visier eines Kriminellen geriet am Sonntagmorgen (5.4.), gegen 4.30 Uhr, ein in der Straße "Wilhelminenplatz" geparktes Auto. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte einen 29-jährigen Tatverdächtigen dabei, wie er sich an einem schwarzen VW zu schaffen machte und verständigte daraufhin die Polizei. Im Rahmen der zügig eingeleiteten Fahndung nahmen Gesetzeshüter des 2. Polizeireviers wenig später im Nahbereich zum Tatort den 29-Jährigen vorläufig fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlug der Tatverdächtige gewaltsam eine Scheibe des Autos ein und entwendete eine darin befindliche Tüte samt Pfandflaschen. Ein Atemalkoholtest ergab 0,8 Promille. Zudem bestand der Verdacht, dass der 29-Jähriger unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder anderen berauschenden Mitteln stand. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Aufgrund des Geschehens warnen die Ermittler davor, das Auto als Safe zu nutzen. Langfinger erkennen gute Möglichkeiten an Beute zu kommen sehr schnell und schlagen zu. Schließen Sie Ihr Auto immer ab auch wenn sie es "nur kurz" verlassen! Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun! Diebe sind oft auf der Suche nach einer günstigen Gelegenheit. Haben Kriminelle etwas für sie Wertvolles entdeckt, das kann zum Beispiel eine Geldbörse, ein Rucksack oder auch ein mobiles Navigationsgerät sein, reichen ihnen oft wenige Sekunden, um die Beute zu entwenden. Häufig versuchen die Täter auch einfach nur, ob eine Fahrzeugtür offen ist. Ist dies der Fall, schauen sie, ob im Auto etwas Wertvolles liegt und nehmen es mit. Falls Sie einmal Zeuge einer solchen Tat werden sollten, verständigen Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110.

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