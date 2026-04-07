Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kreis Groß-Gerau: Mehrere Einbrüche rufen die Polizei auf den Plan

Kreis Groß-Gerau (ots)

In den vergangenen Tagen wurden der Polizei mehrere Einbrüche in Wohnungen und Häuser gemeldet.

Am Sonntag (05.04.), in der Zeit zwischen 9.15 und 16.10 Uhr, drangen Einbrecher auf bislang nicht bekannte Weise über die Wohnungstür in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lahnstraße in Raunheim ein. Die ungebetenen Besucher erbeuteten dort anschließend diverse Schmuckgegenstände und Geld.

Gewaltsam verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagmittag (03.04.) und Sonntagabend (05.04.) Zugang in eine Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Eduard-Anthes-Straße in Groß-Gerau. Abgesehen hatten es die Kriminellen auch hier auf Geld und Schmuck.

In der Zeit zwischen Donnerstagabend (02.04.), 17.30 Uhr und der Nacht zum Freitag (03.04.), gegen 1.40 Uhr, haben Kriminelle ein Haus "Auf dem Zehnthöbel" in Büttelborn-Worfelden ins Visier genommen. Sie verschafften sich über die Terrassentür Zugang und suchten im Anschluss nach Wertgegenständen. Die ungebetenen Besucher entwendeten unter anderem Geld, eine Armbanduhr und Zigaretten.

In der Zeit zwischen dem 27. März und Donnerstagnachmittag (02.04.) haben Einbrecher Schmuck aus einem Haus im Bäckerweg in Mörfelden-Walldorf gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die noch unbekannten Täter zuvor gewaltsam über die Terrasse Zugang in die Wohnräume. Sie flüchteten anschließend mit ihrer Beute vom Tatort.

Wer in den Fällen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich beim Kommissariat 21/22 der Kripo in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

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