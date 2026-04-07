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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim/Viernheim: Zwei Einbrüche in Wohnungen

Bensheim/Viernheim (ots)

Gewaltsam verschafften sich Unbekannte in der Nacht zum Freitag (03.04.) Zugang in eine Wohnung in der Darmstädter Straße in Bensheim. Abgesehen hatten es die Kriminellen in einem dortigen Büroraum auf Bargeld. Zudem geriet am Montagabend (06.04.), gegen 21.30 Uhr, eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Viernheimer Charlie-Chaplin-Allee in das Visier eines Unbekannten. Der mit einer schwarzen Sturmhaube maskierte Täter versuchte über den Balkon in die Räumlichkeiten einzudringen, wurde hierbei aber von einer Bewohnerin bemerkt. Er flüchtete daraufhin sofort ohne Beute vom Tatort.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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