Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Frittierfett-Diebe wieder aktiv/Polizei sucht Zeugen

Bischofsheim (ots)

In der Nacht zum Montag (06.04.), entwendeten bislang unbekannte Täter von der Außenanlage eines Schnellrestaurants "Am Schindberg" erneut den Inhalt mehrerer mit altem Frittierfett gefüllten Tonnen. Ersten Ermittlungen zufolge öffneten sie zunächst gewaltsam ein Tor. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich nach erster Schätzung insgesamt auf über 2000 Euro.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

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