POL-DA: Heppenheim: Autoscheibe eingeschlagen und Tasche entwendet
Heppenheim (ots)
Am Dienstag (07.04.) schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen 9.30 und kurz vor 10.00 Uhr die Scheibe eines blauen Mazda ein, der in der Mozartstraße abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend eine Tasche samt Geld und persönlichen Dokumenten.
Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegengenommen
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