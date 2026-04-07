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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Autoscheibe eingeschlagen und Tasche entwendet

Heppenheim (ots)

Am Dienstag (07.04.) schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen 9.30 und kurz vor 10.00 Uhr die Scheibe eines blauen Mazda ein, der in der Mozartstraße abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend eine Tasche samt Geld und persönlichen Dokumenten.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegengenommen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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