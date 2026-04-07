Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 29-Jähriger will Kontrolle verhindern und baut Unfall

Drogentest reagiert positiv auf Kokain

Darmstadt (ots)

Weil er mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saß, versuchte ein 29-jähriger Mann am Sonntag (5.4.), sich einer Kontrolle durch eine Polizeistreife zu entziehen, und verursachte anschließend einen Verkehrsunfall. Er wurde festgenommen und muss sich nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

Gegen 9:00 Uhr war der Mann aus Dresden einer Streife des 1. Polizeireviers am Mathildenplatz aufgefallen, als er eine rote Ampel überfuhr. Als die Beamten ihn anschließend kontrollieren wollten, beschleunigte der Fahrer und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Bei seiner riskanten Fahrt durch die Frankfurter Straße in Richtung Arheilgen, bei der er auch Passanten gefährdete, erreichte er teilweise Geschwindigkeiten von über 100 km/h und missachtete mehrfach rote Ampeln. Im weiteren Verlauf verursachte er in der Greinstraße einen Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen sowie mit dem Fahrzeug einer 71-jährigen Frau und konnte anschließend festgenommen werden.

Die 71-jährige Fahrerin erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Drogenvortest bei dem Festgenommenen verlief positiv auf Kokain, weshalb er auf der Wache eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Zudem konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Aufgrund seines psychischen Zustands wurde er anschließend in eine Fachklinik eingewiesen.

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