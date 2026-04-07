PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Drei Pedelecs bei Einbruch entwendet
Wer hat etwas gehört?

Groß-Umstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Dienstagmorgen (7.4.) gegen 1.30 Uhr in ein Fahrradgeschäft im Warthweg ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über eine Tür Zugang in den Verkaufsraum des Ladens. Im Innern entwendeten sie drei Pedelecs und flüchteten mit diesen in unbekannte Richtung. Ob die Täter für den Transport des Diebesguts ein Fahrzeug nutzten ist bislang unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Durch ihr Vorgehen hinterließen sie einen Sachschaden von rund mehreren hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 11:14

    POL-DA: Darmstadt: Zwei Automaten aufgebrochen und Geld erbeutet / Zeugen gesucht

    Darmstadt (ots) - Nachdem ein bislang unbekannter Täter zwei Automaten aufbrach und Geld erbeutete, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach der Kriminelle am Sonntagmorgen (5.4.), zwischen 5.40 und 5.50 Uhr, zwei Staubsaugerautomaten bei einer Autowaschanlage in der Rüdesheimer Straße auf. Mit seiner Beute, nach ersten Schätzungen ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 11:06

    POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Mehrfamilienhaus / Wer hat etwas gesehen?

    Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher nahmen zwischen Sonntagabend (5.4.), 21.30 Uhr, und Montagmorgen (6.4.), 7.30 Uhr, eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Barkhausstraße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zugang in die Wohnung und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Die Unbekannten ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 09:18

    POL-DA: Breuberg-Hainstadt: Frau mit Messer schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

    Breuberg (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen Nachdem eine Frau am Ostersonntag (05.04.2026, wir haben berichtet) von einem Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt wurde, konnten Polizeibeamte den Tatverdächtigen am Montagabend (06.04.2026) festnehmen. Er wird am Dienstagnachmittag dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren