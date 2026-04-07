Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Drei Pedelecs bei Einbruch entwendet

Wer hat etwas gehört?

Groß-Umstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Dienstagmorgen (7.4.) gegen 1.30 Uhr in ein Fahrradgeschäft im Warthweg ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über eine Tür Zugang in den Verkaufsraum des Ladens. Im Innern entwendeten sie drei Pedelecs und flüchteten mit diesen in unbekannte Richtung. Ob die Täter für den Transport des Diebesguts ein Fahrzeug nutzten ist bislang unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Durch ihr Vorgehen hinterließen sie einen Sachschaden von rund mehreren hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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