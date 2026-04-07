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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zwei Automaten aufgebrochen und Geld erbeutet
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Täter zwei Automaten aufbrach und Geld erbeutete, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brach der Kriminelle am Sonntagmorgen (5.4.), zwischen 5.40 und 5.50 Uhr, zwei Staubsaugerautomaten bei einer Autowaschanlage in der Rüdesheimer Straße auf. Mit seiner Beute, nach ersten Schätzungen mehrere hundert Euro, suchte der bislang noch Unbekannte unerkannt das Weite.

Der Täter soll circa 1,75 Meter groß und kurzes dunkles Haar getragen haben. Zum Tatzeitpunkt soll er mit einer schwarzen Kappe, einer dunklen Jacke, einer weiten Jeans und dunklen Sportschuhen bekleidet gewesen sein.

Wer kann Hinweise, insbesondere zur Identität des Täters, machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt das Fachkommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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