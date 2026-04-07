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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Mehrfamilienhaus
Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen zwischen Sonntagabend (5.4.), 21.30 Uhr, und Montagmorgen (6.4.), 7.30 Uhr, eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Barkhausstraße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zugang in die Wohnung und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Die Unbekannten erbeuteten unter anderem eine Spielkonsole und Gold. Anschließend suchten sie unerkannt in unbekannte Richtung das Weite. Nach erster Schätzung hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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