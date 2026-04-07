Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Hainstadt: Frau mit Messer schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Breuberg (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem eine Frau am Ostersonntag (05.04.2026, wir haben berichtet) von einem Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt wurde, konnten Polizeibeamte den Tatverdächtigen am Montagabend (06.04.2026) festnehmen. Er wird am Dienstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt.

Bereits kurz nach der Tat hatten die Ermittler Hinweise erhalten und konnten den Tatverdächtigen identifizieren. Im Rahmen von umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte der 32-Jährige letztlich am Montagabend gegen 21 Uhr an einer Anschrift von Angehörigen in Sandbach angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Im Rahmen der richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung stellten die Beamten ein Fahrrad sicher, bei dem es sich um das von dem Mann genutzte Fahrrad handeln dürfte. Das Tatmotiv könnte nach derzeitigem Ermittlungsstand in Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung des Mannes stehen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6249993

Hinweis an die Medienvertreter:

Weitere Auskünfte zum Sachverhalt behält sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt vor.

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