Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Kreis Recklinghausen/Stadt Bottrop: Neue Termine für Sicherheitstrainings mit dem Pedelec/E-Bike für Menschen ab 60
Recklinghausen (ots)
Die Polizei Recklinghausen bietet in Kooperation mit den Volkshochschulen der jeweiligen Städte auch in diesem Jahr wieder Trainings für einen sicheren Umgang beim motorunterstützten Radfahren an. Das Seminar ist mit einem Theorieteil und einem eigens entwickelten Parcours auf die Zielgruppe der Menschen über 60 Jahre ausgelegt. Die Trainings sind kostenfrei und über die jeweilige Volkshochschule (VHS) der durchführenden Stadt zu buchen. Eine Teilnahme ist nur mit einem verkehrssicheren Pedelec/E-Bike, Fahrradhelm und wetterfester Kleidung möglich. In der Regel sind die Trainings in der Zeit von 15 bis 18 Uhr angesetzt. Genauere Informationen zum Veranstaltungsort/-zeit entnehmen Sie bitte den Kursbeschreibungen der jeweiligen VHS in Ihrer Stadt.
1. Halbjahr 2026
31. März Haltern am See
07. April: Oer-Erkenschwick
08. April: Castrop-Rauxel
28. April: Waltrop
06. Mai: Recklinghausen
Dorsten- Wulfen (12 bis 15 Uhr)
12. Mai: Dorsten (12 bis 15 Uhr)
27. Mai: Marl
voraussichtliche Termine im 2. Halbjahr 2026
26. August: Herten
23. September: Recklinghausen
Noch nicht terminiert, aber ebenfalls für das 2. Halbjahr geplant:
Bottrop, Gladbeck und Datteln
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Nadja Kostedde
Telefon: 02361 55 1042
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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