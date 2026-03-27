Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Hochmotorisierte Fahrzeuge im Visier

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen hat in der vergangenen Woche eine mehrtägige Schwerpunktaktion in Herten, Recklinghausen, Oer-Erkenschwick, Castrop-Rauxel und Datteln durchgeführt. Im Fokus standen hochmotorisierte und hochpreisige Fahrzeuge - mit einem klaren Ziel: die Aufdeckung illegaler, gewerblicher Fahrzeugvermietungen.

Speziell geschulte Teams kontrollierten jeweils vom späten Nachmittag bis in die Nacht hinein. Insgesamt wurden 78 Fahrzeuge angehalten und einer Prüfung unterzogen. Die Beamtinnen und Beamten achteten dabei nicht nur auf den technischen Zustand der oft hochmotorisierten Wagen, sondern auch auf die Fahrtüchtigkeit der Fahrerinnen und Fahrer.

Insgesamt wurden 44 Maßnahmen getroffen, darunter neun Strafanzeigen, zwei Blutproben und zwei Pkw-Sicherstellungen.

Neben den Verstößen im Zusammenhang mit einer möglichen illegalen Fahrzeugvermietung gerieten auch Fahrzeughalter und -führer ins Visier, die unzulässige technische Veränderungen (illegales Tuning) an ihren Autos vorgenommen hatten. Die Einsatzkräfte fertigten mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Kontrollberichte und erhoben diverse Verwarngelder.

Ein besonders markanter Fall: Den Einsatzkräften fiel ein Ford Mustang auf, der offenbar viel zu laut war. Bei der Messung wurde ein Wert von 107 Dezibel festgestellt - das Fahrzeug wurde noch vor Ort sichergestellt.

Darüber hinaus zogen die Einsatzkräfte einen Mercedes-Fahrer aus dem Verkehr, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ebenfalls gestoppt wurde ein mutmaßlich alkoholisierter E-Scooter-Fahrer - gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei wird auch künftig Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und illegale Geschäftsmodelle konsequent zu bekämpfen.

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