PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Oer-Erkenschwick/ Recklinghausen: Einbrüche und Diebstähle - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Ein Anwohner hat am Mittwochabend zwei Einbrecher in seiner Doppelhaushälfte überrascht und in die Flucht geschlagen. Nach bisherigen Ermittlungen hebelten die Männer in der Zeit von ca.18:00 Uhr bis 19:20 Uhr ein rückwärtiges Wohnzimmerfenster auf und verschafften sich so Zugang ins Gebäude. Als der Anwohner gegen 19:20 Uhr zu seinem Haus zurückkehrte, flüchteten sie mit Schmuck über eine Terassentür. Personenbeschreibung: 1. Mann: Ca. 1,75 Meter - schlank - Sturmhaube - dunkle Augen und schwarze Augenbrauen - dunkel gekleidet 2. Mann: Ca. 2,00 Meter - sehr dünn - Sturmhaube - dunkel gekleidet

Auch am Zehntfeld brachen bislang unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte ein. Sie hebelten eine Terassentür auf und durchsuchten dann mehrere Räume. Mit dem Diebesgut (Silberbesteck) flüchteten sie unerkannt. Der Einbruch passierte am Mittwochvormittag zwischen 09:20 Uhr und 12:50 Uhr.

Oer-Erkenschwick:

Nach einem Einbruch in eine Spielhalle bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Zwei bislang unbekannte Täter hebelten am frühen Donnerstagmorgen (ca. 04:30 Uhr) einen Seiteneingang auf. Im Objekt hebelten sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten die Geldkassetten. Eine Videoüberwachung nahm die Täter auf. Sie waren dunkel gekleidet. Einer trug eine Stirnlampe, die andere Person trug eine Kopfbedeckung und ein über die Nase gezogenes Halstuch. Über den Einstiegsweg konnten sie anschließend unerkannt flüchten.

Recklinghausen:

In der vergangenen Nacht kam es an der Sedanstraße zu einem Auto-Diebstahl. Zwischen Mitternacht und 03:00 Uhr wurde ein grauer Mercedes AMG mit einem Kennzeichen aus dem Kreis Mettmann (ME) entwendet.

Hinweise zu den Vorfällen werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 11:14

    POL-RE: Bottrop: Ladendieb verletzt mehrere Menschen

    Recklinghausen (ots) - Ein Ladendieb hat am Mittwochnachmittag für einen größeren Einsatz in der Innenstadt gesorgt. Der Mann hatte sich gegen 15.55 Uhr in einer Parfümerie auf dem Kirchplatz als Kunde ausgegeben. Plötzlich steckte er mehrere hochwertige Parfums ein und rannte zum Ausgang. Eine Mitarbeiterin sowie Kunden versuchten, den Mann aufzuhalten. Dabei kam es zur Rangelei, woraufhin der mutmaßliche Dieb nach ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 10:28

    POL-RE: Marl: Präsenz zeigen, Sicherheit stärken - Gemeinsamer Einsatz rund um den ZOB

    Recklinghausen (ots) - Für ein Plus an Sicherheit war die Polizei Recklinghausen am Mittwoch gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Marl und der Bundespolizei rund um den ZOB unterwegs. "Ein Ziel der gemeinsamen Einsätze ist es, die Sicherheit sichtbarer zu machen - vor allem an Orten, wo Menschen sich oft unwohl fühlen. Die verstärkte Präsenz wird ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 09:56

    POL-RE: Haltern am See: schwerer Unfall auf der Wulfener Straße

    Recklinghausen (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Sattelzugmaschine. Eine 55-Jährige aus Dorsten war gegen 13:00 Uhr war mit ihrem Auto stadtauswärts auf der Wulfener Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine einer 48-jährigen Dorstenerin. Vor Ort konnte bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren