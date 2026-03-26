Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Oer-Erkenschwick/ Recklinghausen: Einbrüche und Diebstähle - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Ein Anwohner hat am Mittwochabend zwei Einbrecher in seiner Doppelhaushälfte überrascht und in die Flucht geschlagen. Nach bisherigen Ermittlungen hebelten die Männer in der Zeit von ca.18:00 Uhr bis 19:20 Uhr ein rückwärtiges Wohnzimmerfenster auf und verschafften sich so Zugang ins Gebäude. Als der Anwohner gegen 19:20 Uhr zu seinem Haus zurückkehrte, flüchteten sie mit Schmuck über eine Terassentür. Personenbeschreibung: 1. Mann: Ca. 1,75 Meter - schlank - Sturmhaube - dunkle Augen und schwarze Augenbrauen - dunkel gekleidet 2. Mann: Ca. 2,00 Meter - sehr dünn - Sturmhaube - dunkel gekleidet

Auch am Zehntfeld brachen bislang unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte ein. Sie hebelten eine Terassentür auf und durchsuchten dann mehrere Räume. Mit dem Diebesgut (Silberbesteck) flüchteten sie unerkannt. Der Einbruch passierte am Mittwochvormittag zwischen 09:20 Uhr und 12:50 Uhr.

Oer-Erkenschwick:

Nach einem Einbruch in eine Spielhalle bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Zwei bislang unbekannte Täter hebelten am frühen Donnerstagmorgen (ca. 04:30 Uhr) einen Seiteneingang auf. Im Objekt hebelten sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten die Geldkassetten. Eine Videoüberwachung nahm die Täter auf. Sie waren dunkel gekleidet. Einer trug eine Stirnlampe, die andere Person trug eine Kopfbedeckung und ein über die Nase gezogenes Halstuch. Über den Einstiegsweg konnten sie anschließend unerkannt flüchten.

Recklinghausen:

In der vergangenen Nacht kam es an der Sedanstraße zu einem Auto-Diebstahl. Zwischen Mitternacht und 03:00 Uhr wurde ein grauer Mercedes AMG mit einem Kennzeichen aus dem Kreis Mettmann (ME) entwendet.

Hinweise zu den Vorfällen werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

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