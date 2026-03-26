Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Präsenz zeigen, Sicherheit stärken - Gemeinsamer Einsatz rund um den ZOB

Recklinghausen (ots)

Für ein Plus an Sicherheit war die Polizei Recklinghausen am Mittwoch gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Marl und der Bundespolizei rund um den ZOB unterwegs.

"Ein Ziel der gemeinsamen Einsätze ist es, die Sicherheit sichtbarer zu machen - vor allem an Orten, wo Menschen sich oft unwohl fühlen. Die verstärkte Präsenz wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern begrüßt", erklärt Recklinghausens Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. "Gleichzeitig minimieren wir mit der verstärkten Präsenz und durch konsequente Kontrollen Gelegenheiten für potentielle Straftäter. Ziel bleibt es, Kriminalität keinen Raum zu bieten."

Neben den Schwerpunkteinsätzen bestreift die Polizei Recklinghausen mehrmals täglich den ZOB und das Umfeld. Auch der regelmäßige Einsatz der Mobilen Wache bietet Bürgerinnen und Bürgern eine Anlaufstelle vor Ort. Die Termine in den verschiedenen Städten werden als Pressemeldung und auf den Social-Media-Kanälen der Polizei Recklinghausen veröffentlicht.

Gemeinsam waren Polizei und KOD in der Zeit von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr auf Streife.

Insgesamt wurden wenige Verstöße festgestellt. Wegen des durchwachsenen Wetters waren nicht so viele Menschen unterwegs.

Die Einsatzkräfte kontrollierten 24 Fahrzeuge. 15 Fahrerinnen und Fahrer mussten ein Verwarngeld zahlen. Beispielsweise waren sie zu schnell unterwegs, missachteten die Gurtpflicht oder fuhren zu zweit auf einem E-Scooter.

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