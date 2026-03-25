Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auto-Diebstahl

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht entwendeten unbekannte Täter ein Auto - die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise. Der dunkelgrüne Hyundai IONIQ 5 mit Herner Kennzeichen stand im Tatzeitraum (24.März, 18:00 Uhr - 25.März, 07:20 Uhr) an der Wangeroogestraße.

Wer etwas beobachtet hat und oder Angaben zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

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