POL-RE: Castrop-Rauxel: Seniorin betrogen - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat gestern einen Jungen aus Castrop-Rauxel belästigt - die Polizei bittet jetzt um Hinweise. Der 13-Jährige saß gestern gegen 14:00 Uhr in einem Bus (Linie 480). Am Münsterplatz stieg ein Unbekannter dazu und fragte den Jungen, ob er sich neben ihn setzten könnte. Der 13-Jährige nahm seinen Rucksack zur Seite und der Mann nahm Platz. Anschließend küsste er den ...

mehr