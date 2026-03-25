Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Castrop-Rauxel: Seniorin betrogen - Fahndung mit Fotos
Recklinghausen (ots)
Bei der Suche nach einer mutmaßlichen Betrügerin bittet die Polizei um Mithilfe. Die Tatverdächtige steht im Verdacht, sich als Bankmitarbeiterin ausgegeben und so die EC-Karte einer Seniorin erlangt zu haben. Anschließend hob die Unbekannte Bargeld in einer Bankfiliale an der Freiheitstraße ab. Die Fotos der Überwachungskamera und weitere Informationen finden Sie im Fahndungsportal:
https://polizei.nrw/fahndung/198868
Hinweistelefon: 0800 2361 111
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
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