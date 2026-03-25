Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 13-Jähriger im Bus belästigt

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat gestern einen Jungen aus Castrop-Rauxel belästigt - die Polizei bittet jetzt um Hinweise. Der 13-Jährige saß gestern gegen 14:00 Uhr in einem Bus (Linie 480). Am Münsterplatz stieg ein Unbekannter dazu und fragte den Jungen, ob er sich neben ihn setzten könnte. Der 13-Jährige nahm seinen Rucksack zur Seite und der Mann nahm Platz. Anschließend küsste er den Jungen mehrmals auf die Wange. Der 13-Jährige stieg daraufhin aus dem Bus aus und verständigte später mit seinen Eltern die Polizei.

Personenbeschreibung:

ca. 1,70 -1,75 Meter - 30-40 Jahre alt - gebrochenes Deutsch - schwarze, leicht wellige Haare - auffälliges Muttermal auf der Stirn - Dreitagebart- dunkelgrüne Jacke

Die Polizei nimmt unter der 0800 2361 111 Hinweise entgegen.

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