Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugen nach versuchtem Tötungsdelikt gesucht

Recklinghausen (ots)

In der Nacht vom 14. auf den 15. März kam es in Recklinghausen vor einer Kneipe an der Herrenstraße zu einem versuchten Tötungsdelikt (vgl. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6236519). Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die Angaben zu dem Tathergang vor Ort machen können oder Hinweise zu weiteren Taten geben können.

Für die Ermittlungen ist eine Mordkommission eingerichtet, die Ermittlungen dauern weiter an.

Hinweise nimmt jede Polizeiwache entgegen oder telefonisch unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell