Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Herten: Autofahrer flüchtet - Polizistin und Polizist leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei wollte am Montagnachmittag einen Autofahrer kontrollieren - der gab jedoch Gas und flüchtete.

Gegen 16:00 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt. Im Bereich der Speckhornerstraße beabsichtigten die Einsatzkräfte das Auto für eine Verkehrskontrolle anzuhalten. Der Mann hinterm Steuer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt fort. Letztendlich konnte die Polizei den Mann auf Hertener Stadtgebiet (Margenboomstraße/Westerholter Straße) stellen. Dabei fuhr er gegen einen stehenden Streifenwagen - die beiden Polizisten wurden leicht verletzt. Bei seiner Festnahme leistete der 47-Jährige aus Herten Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte. Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass er vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

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