Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Stadt Bottrop: Zeugen nach Einbrüchen und einem Diebstahl gesucht

Recklinghausen (ots)

Haltern am See

Unbekannte Täter brachen am Samstag in ein Einfamilienhaus auf der Römerstraße ein. Nach zunächst missglücktem Versuch, die Terrassentür aufzuhebeln, stachen die Unbekannten ein Loch in die Scheibe und legten den innenliegenden Griff der Tür um. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume. Ihnen gelang es, Schmuck mitzunehmen. Die Tat ereignete sich zwischen 12:00 Uhr und 15:45 Uhr.

Gladbeck

Am Samstagabend, gegen 22:20 Uhr, hebelte ein unbekannter Mann zunächst die Hauseingangstür zu einem Zweifamilienhaus auf der Nelkenstraße auf. Im Haus hebelte er ebenfalls die Wohnungstür zur Erdgeschosswohnung auf. Hier durchsuchte er das Esszimmer, die Küche und das Wohnzimmer. Dies bemerkte die anwesende Seniorin, welche sich im Schlafzimmer befand und nachschaute. Der Täter konnte vom Tatort flüchten. Ob er tatsächlich etwas mitgenommen hat, steht noch nicht fest. Der Mann kann nur vage beschrieben werden: ca. 175 cm groß, etwas stämmig, bekleidet mit einem Strickpullover.

Castrop-Rauxel

Mindestens zwei männliche Täter stehen im Verdacht, am Sonntagabend in ein Einfamilienhaus an der Mittelstraße eingebrochen zu sein. Zum Einstieg öffneten sie ein bereits auf Kipp stehendes Badezimmerfenster. Der zurückkehrende Eigentümer konnte gegen 20:55 Uhr Licht und Stimmen im Haus wahrnehmen und alarmierte die Polizei. Eine Minute später hörte er die Stimmen der offensichtlich flüchtenden Täter aus dem Garten. Im Haus wurden alle Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Die Täter wurden videografiert, die Auswertung der Aufnahmen dauert an.

Dorsten

Im Zeitraum von Samstag, 21.03., bis zum heutigen Morgen, 06:30 Uhr, sind Unbekannte in einen Kindergarten an der Dülmener Straße eingebrochen. Um in das Gebäude zu kommen, hebelten sie ein Fenster auf. Im Inneren wurden diverse Räume und Behältnisse durchsucht. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Bottrop

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Diebstahl von Kupferkabeln am Droste-Hülshoff-Platz. Unbekannte Tatverdächtige entwendeten an einem städtischen Gebäude ein außenliegendes, ca. 30 Meter langes Kupferkabelstück. Der Zeitraum kann von 19:30 Uhr bis 03:18 Uhr eingegrenzt werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

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