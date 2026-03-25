Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtige nach Kellereinbrüchen festgenommen

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht (ca. 02:00 Uhr) hörte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Rosenstraße verdächtige Geräusche aus dem Keller. Er informierte die Polizei. Die Beamten konnten kurz darauf nicht nur mehrere aufgebrochene Kellertüren feststellen, sondern auch einen Mann und eine Frau stellen, die sich offenbar hinter einem Regal versteckten. Es handelt sich um einen 46-Jährigen aus Recklinghausen und um eine 55-Jährige aus Dorsten. Die Polizei nahm die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern weiter an.

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