Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mutmaßliche Betrügerin gesucht - Fotofahndung

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Recklinghausen (ots)

Mit der Betrugsmasche "Falscher Bankmitarbeiter" gelangte eine bislang unbekannte Frau an die EC-Karten einer Seniorin aus Bottrop. Damit holte sie kurz darauf an einem Bankautomaten an der Johannesstraße Bargeld ab. Fotos der Überwachungskamera und weitere Infos zu dem Betrug finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/198869

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

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