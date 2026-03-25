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POL-RE: Bottrop: Mutmaßliche Betrügerin gesucht - Fotofahndung

POL-RE: Bottrop: Mutmaßliche Betrügerin gesucht - Fotofahndung
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Recklinghausen (ots)

Mit der Betrugsmasche "Falscher Bankmitarbeiter" gelangte eine bislang unbekannte Frau an die EC-Karten einer Seniorin aus Bottrop. Damit holte sie kurz darauf an einem Bankautomaten an der Johannesstraße Bargeld ab. Fotos der Überwachungskamera und weitere Infos zu dem Betrug finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/198869

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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