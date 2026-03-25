Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Mutmaßliche Betrügerin gesucht - Fotofahndung
Recklinghausen (ots)
Mit der Betrugsmasche "Falscher Bankmitarbeiter" gelangte eine bislang unbekannte Frau an die EC-Karten einer Seniorin aus Bottrop. Damit holte sie kurz darauf an einem Bankautomaten an der Johannesstraße Bargeld ab. Fotos der Überwachungskamera und weitere Infos zu dem Betrug finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/198869
Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell