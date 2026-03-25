Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Mobile Wache in Bottrop, Recklinghausen und Marl unterwegs - Termine

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Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen ist in der kommenden Woche (KW 14) mit der Mobilen Wache am ZOB Bottrop, am ZOB Recklinghausen und in Marl Hüls für Sie im Einsatz.

Die Mobile Wache ergänzt die tägliche Präsenz der Polizei Recklinghausen an belebten Orten. Gleichzeitig bietet sie für Bürgerinnen und Bürger eine Anlaufstelle. Dadurch sollen nicht nur Straftaten frühzeitig erkannt, falls nötig Anzeigen erstattet und Hinweise aus der Bevölkerung aufgenommen werden, sondern es können auch angeregte Gespräche geführt und Fragen gestellt werden.

Termine:

ZOB Bottrop: Montag, 30.März - 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Marl Hüls: Dienstag, 31. März - 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr

ZOB Recklinghausen: Mittwoch, 1. April - 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr

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