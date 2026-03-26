Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer von Pkw ohne Führerschein, aber vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Bad Lobenstein (ots)

Am Mittwoch, dem 25.03.2026 gegen 21.15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Parkstraße in Bad Lobenstein einen 40-jährigen Pkw-Fahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Jedoch steht, nach einem positiven "Drogenvortest", der Verdacht im Raum, dass der 40-Jährige das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die Auswertung dieser, wird nun zeigen ob sich der Verdacht bestätigt. Ein entsprechendes Strafverfahren, wegen dem Fahrern ohne erforderliche Fahrerlaubnis und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, wegen dem Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wurden eingeleitet.

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