Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Anzeigen wegen Zechprellerei und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Sonnenberg (ots)

Gestern Nachmittag war die Sonneberger Polizei aufgrund eines aggressiven Mannes im Einsatz, der an einem Imbiss in der Köppelsdorfer Straße nicht sein Essen bezahlen wollte. Bereits kurz zuvor war der Mann an anderer Stelle durch Zechprellerei aufgefallen. Als die Beamten den 33-Jährigen zur Rede stellen wollten, kam er ihnen mit einer Glasflasche entgegen. In der Folge wurde der Beschuldigte zu Boden gebracht und gefesselt, da er sich massiv gegen die Maßnahmen wehrte. Eine beabsichtigte Unterbringung in der Gewahrsamszelle war aufgrund von Vorerkrankungen des Mannes nicht möglich und auch eine Zwangseinweisung wurde durch die zuständige Stelle abgelehnt, sodass der 33-Jährige wieder auf freien Fuß kam. Es wurden mehrere Anzeigen erstattet, neben dem Beschuldigten wurden auch zwei Polizeibeamte leichtverletzt.

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