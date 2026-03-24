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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Transporterfahrer kommt von der Straße ab

Triptis (ots)

Am Dienstag, dem 24.03.2026, gegen 03:30 Uhr, wurde die Polizei über einen verunfallten Transporter auf der Straße zwischen Burkersdorf und Pillingsdorf informiert. Vor Ort fanden die Beamten das Fahrzeug seitlich liegend am Straßenrand vor.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 47-jährige Fahrer deutlich alkoholisiert war. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über 1,5 Promille.

Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde eingezogen, und zur genauen Bestimmung der Blutalkoholkonzentration wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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