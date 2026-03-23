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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Graffiti-Schmierereien in Triptis - Tatverdächtige gestellt

Triptis (ots)

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr meldeten Zeugen eine Graffiti-Schmiererei in der Geraer Straße in Triptis. Nach ersten Erkenntnissen hatten mehrere männliche Jugendliche die Wand einer Halle mit Farbe besprüht. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten zunächst lediglich die frischen Schmierereien feststellen. Im Zuge weiterer Zeugenhinweise sowie einer präzisen Personenbeschreibung gelang es jedoch kurze Zeit später, drei männliche Personen im Alter zwischen 17 und 24 Jahren einer Kontrolle zu unterziehen. Die Jugendlichen stehen im Verdacht, für mehrere Graffiti mit Fußballbezug im Stadtgebiet von Triptis verantwortlich zu sein. Im Verlauf der weiteren Maßnahmen wurden zudem weitere Schmierereien an Bushaltestellen sowie an einer weiteren Einsatzörtlichkeit festgestellt. Entsprechende Tatzusammenhänge werden derzeit geprüft. Nach Rücksprache mit der zuständigen Bereitschaftsstaatsanwältin wurden Durchsuchungen in den Wohnräumen der Tatverdächtigen durchgeführt. Hierbei konnten weitere Beweismittel aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter Nennung der Vorgangsnummer 0071518 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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