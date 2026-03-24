LPI-SLF: Pkw fährt gegen Hauswand

Saalfeld/Rudolstadt/Unterwellenborn (ots) - In den vergangenen Tagen kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Saalfeld zu mehreren Einbrüchen und Diebstählen. Bereits am Sonntagmorgen informierte die Polizei über eine Häufung von Einbrüchen, insbesondere in Kellerräume von Mehrfamilienhäusern im Raum Saalfeld. Darüber hinaus wurden auch aus Rudolstadt weitere Fälle bekannt. Im Bereich des Kopernikuswegs ...

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