PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw fährt gegen Hauswand

Rudolstadt (ots)

Am Montag, dem 23.03.2026 gegen 11.15 Uhr, beschädigte ein fahrender Pkw die Hauswand eines Hauses in der Ratsgasse in Rudolstadt. Aus bislang unbekannter Ursache, fuhr der 79-jährige Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen die Fassade eines Hauses. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Die Polizei ermittelt nun die genaue Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 10:31

    LPI-SLF: Graffiti-Schmierereien in Triptis - Tatverdächtige gestellt

    Triptis (ots) - Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr meldeten Zeugen eine Graffiti-Schmiererei in der Geraer Straße in Triptis. Nach ersten Erkenntnissen hatten mehrere männliche Jugendliche die Wand einer Halle mit Farbe besprüht. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten zunächst lediglich die frischen Schmierereien feststellen. Im Zuge weiterer Zeugenhinweise sowie einer präzisen Personenbeschreibung gelang es jedoch ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 10:23

    LPI-SLF: Mehrere Einbrüche: Zeugen gesucht

    Saalfeld/Rudolstadt/Unterwellenborn (ots) - In den vergangenen Tagen kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Saalfeld zu mehreren Einbrüchen und Diebstählen. Bereits am Sonntagmorgen informierte die Polizei über eine Häufung von Einbrüchen, insbesondere in Kellerräume von Mehrfamilienhäusern im Raum Saalfeld. Darüber hinaus wurden auch aus Rudolstadt weitere Fälle bekannt. Im Bereich des Kopernikuswegs ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 10:18

    LPI-SLF: Zeugen nach Mobiliar -Diebstahl gesucht

    Sonneberg (ots) - Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag kam es in der Gustav-König-Straße in Sonneberg zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten vom Hinterhof eines dortigen Restaurants mehrere Tische und Stühle im Gesamtwert von über 1.300 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die hochwertigen Möbelstücke mittels Kette und Schloss gegen unbefugten Zugriff gesichert. Dennoch gelang es den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren