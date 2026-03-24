Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Pkw fährt gegen Hauswand
Rudolstadt (ots)
Am Montag, dem 23.03.2026 gegen 11.15 Uhr, beschädigte ein fahrender Pkw die Hauswand eines Hauses in der Ratsgasse in Rudolstadt. Aus bislang unbekannter Ursache, fuhr der 79-jährige Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen die Fassade eines Hauses. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Die Polizei ermittelt nun die genaue Unfallursache.
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