Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Mehrere hundert Liter Diesel gestohlen - Polizei sucht Zeugen
Föritztal (ots)
Zwischen Freitag, dem 20.03.2026, und Montagmorgen, dem 23.03.2026, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter auf eine Baustelle in der Straße "Steinräum" in Föritztal ein. Dort zapften sie mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus Baustellenfahrzeugen ab und entwendeten den Kraftstoff.
Die Polizei sucht nun Zeugen.
Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0072551/2026 bei der Polizei in Sonnberg zu melden (Tel.: 03675 8750).
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
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Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
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