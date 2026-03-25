Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kennzeichendiebstahl und Tankbetrug

Saalfeld/ Gorndorf (ots)

Steigende Kraftstoffpreise sorgen aktuell für erhöhte Kosten bei Autofahrern- dies rechtfertigt jedoch keine Dieseldiebstähle oder Tankbetrüge.

Die Polizei wurde gestern über einen Fall informiert, der sich bereits am Montagabend ereignet hat. Zunächst waren in Unterwellenborn Kennzeichen von Fahrzeugen des Deutschen Roten Kreuzes gestohlen worden.

Diese tauchten wenig später an einem dunklen VW Golf 7 Variant wieder auf: Mit dem Wagen fuhr nämlich am Montagabend gegen 21 Uhr ein bislang unbekannter Mann zu einer Tankstelle in Saalfeld-Gorndorf in der Geraer Straße. Dort tankte er Diesel im Wert von über 90 Euro - und fuhr anschließend davon, ohne zu bezahlen.

Die Polizei bittet jetzt unter Nennung der Vorgangsnummer 0073495 um Hinweise zum Fahrzeug oder zum Täter.

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