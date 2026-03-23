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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht und ohne Versicherungsschutz

Wernshausen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten Sonntagmittag einen E-Scooter-Fahrer in Wernshausen, da an dem Fahrzeug ein abgelaufenes (grünes) Versicherungskennzeichen angebracht war - ein aktueller Versicherungsschutz bestand nicht. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille und auch ein Drogenvortest reagierte positiv. Die Polizisten brachten den Fahrzeugführer zur Blutentnahme und untersagten die Weiterfahrt. Ihn erwartet eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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