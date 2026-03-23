LPI-SHL: Berauscht und ohne Versicherungsschutz

Breitungen (ots) - Ein 13-jähriger Radfahrer fuhr Sonntagnachmittag von der Schillerstraße in Breitungen auf die Schulstraße auf. Ein zu diesem Zeitpunkt auf der vorfahrtsberechtigten Schulstraße fahrender 74-jähriger Pkw-Fahrer konnte nicht mehr bremsen und es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Der 13-Jährige musste leicht verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: ...

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