LPI-SHL: Berauscht und ohne Versicherungsschutz
Wernshausen (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten Sonntagmittag einen E-Scooter-Fahrer in Wernshausen, da an dem Fahrzeug ein abgelaufenes (grünes) Versicherungskennzeichen angebracht war - ein aktueller Versicherungsschutz bestand nicht. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille und auch ein Drogenvortest reagierte positiv. Die Polizisten brachten den Fahrzeugführer zur Blutentnahme und untersagten die Weiterfahrt. Ihn erwartet eine Anzeige.
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