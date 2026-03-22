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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trunkenheit und Unfallflucht

Schwarza (ots)

Am Morgen des 21.03.2026 bemerkte ein Zeuge einen taumelten Mann auf der Straße zwischen Schwarza und Kühndorf. Der Mann trug zwei Verkehrszeichen und ein KFZ Kennzeichen bei sich und war sichtlich alkoholisiert, weshalb der Zeuge die Polizei informierte.

Nach Ermittlungen im unmittelbaren Umfeld konnte herausgefunden werden, dass der Mann das Kennzeichen und die Teile seines eigenen verunfallten Fahrzeugs in der Hand hielt. Zuvor fuhr er betrunken gegen zwei Verkehrsschilder auf der Ortsverbindung Kühndorf-Schwarza und entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Das Unfallfahrzeug parkte er in Schwarza und lief von dort wieder Richtung Kühndorf.

Der Mann wurde zum Zwecke einer Blutentnahme ins das Klinikum Meiningen gefahren, ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und der Gefährdung des Straßenverkehrs wird nun eingeleitet. Sein Führerschein wurde zudem sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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