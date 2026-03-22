Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm ...

Meiningen (ots)

Am Freitag, den 20.03.2026, meldete ein 25-jähriger Fahrer eines PKW VW gegen 14:50 Uhr, dass gerade ein Böller aus einem Mehrfamilienhaus in der Meininger Robert-Koch-Straße geworfen wurde und dieser unter seinem PKW detonierte. Weiterhin sah der Mitteiler kurz darauf einen Herrn mittleren Alters auf die Straße rennen, um den Sprengkörper wegzuräumen.

Kurz darauf trafen die ersten Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen vor Ort ein. Der Mitteiler zeigte den Beamten den Eingang und die betreffende Wohnung, aus welcher der Böller geworfen wurde.

Hier öffnete ein 43-jähriger Mann den Beamten die Tür, bei welchem es sich um die Person handelte, welche den detonierten Sprengkörper von der Straße räumte. Dieser hatte allerdings wenig Verständnis für das Erscheinen der Polizisten. Als sein Vater mit an der Tür erschien wurde die Situation hitzig. Bei diesem handelte es sich um den Böllerwerfer. Der 65 jahre alte Mann wollte seine Identität nicht Preis geben.

Vater und Sohn griffen dann gemeinsam die Beamten an, sodass diese dann kurzfristig fixiert werden mussten. Nachdem weitere Unterstützungskräfte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen vor Ort eintrafen, konnte die Situation letztendlich beruhigt werden.

Nach der Sachverhaltsaufnahme wurden beide Störer dann wieder aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Am PKW des Mitteilers ist nach derzeitigem Stand kein Schaden entstanden.

Beide erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, versuchte Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz.

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