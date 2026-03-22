PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm ...

Meiningen (ots)

Am Freitag, den 20.03.2026, meldete ein 25-jähriger Fahrer eines PKW VW gegen 14:50 Uhr, dass gerade ein Böller aus einem Mehrfamilienhaus in der Meininger Robert-Koch-Straße geworfen wurde und dieser unter seinem PKW detonierte. Weiterhin sah der Mitteiler kurz darauf einen Herrn mittleren Alters auf die Straße rennen, um den Sprengkörper wegzuräumen.

Kurz darauf trafen die ersten Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen vor Ort ein. Der Mitteiler zeigte den Beamten den Eingang und die betreffende Wohnung, aus welcher der Böller geworfen wurde.

Hier öffnete ein 43-jähriger Mann den Beamten die Tür, bei welchem es sich um die Person handelte, welche den detonierten Sprengkörper von der Straße räumte. Dieser hatte allerdings wenig Verständnis für das Erscheinen der Polizisten. Als sein Vater mit an der Tür erschien wurde die Situation hitzig. Bei diesem handelte es sich um den Böllerwerfer. Der 65 jahre alte Mann wollte seine Identität nicht Preis geben.

Vater und Sohn griffen dann gemeinsam die Beamten an, sodass diese dann kurzfristig fixiert werden mussten. Nachdem weitere Unterstützungskräfte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen vor Ort eintrafen, konnte die Situation letztendlich beruhigt werden.

Nach der Sachverhaltsaufnahme wurden beide Störer dann wieder aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Am PKW des Mitteilers ist nach derzeitigem Stand kein Schaden entstanden.

Beide erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, versuchte Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 22.03.2026 – 09:00

    LPI-SHL: Unfallflucht durch Zeugin geklärt

    Meiningen (ots) - Am 20.03.2026, gegen 09:20 Uhr, wollte ein 83-jähriger Fahrer eines PKW Ford auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Meiningen einparken. Hierbei touchierte er einen bereits abgeparkten PKW Skoda in der daneben befindlichen Parklücke und verursachte dadurch einen Schaden an diesem. Der ältere Herr stieg aus und begutachtete den Schaden an beiden PKW. Doch statt sich um die Regulierung des verursachten ...

    mehr
  • 22.03.2026 – 08:31

    LPI-SHL: Diebstahl aus Patientenzimmer

    Suhl (ots) - Einer 68-Jährigen entwendete ein unbekannter Täter am Freitag den 20.03.3036 in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 13:30 Uhr die Geldbörse aus ihrem Patientenzimmer im SRH-Klinikum Suhl. Neben Bargeld in Höhe von etwa 150 Euro erbeutete der Täter zudem wichtige Dokumente wie Führerschein, Bundespersonalausweis und Bankkarten. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich ...

    mehr
  • 22.03.2026 – 08:30

    LPI-SHL: Betrunken am Steuer

    Bad Salzungen (ots) - Am Samstagabend wurde in Bad Salzungen ein 43-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Ein Test ergab, dass der Fahrzeugführer mit 1,55 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 0 E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren