Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Patientenzimmer

Suhl (ots)

Einer 68-Jährigen entwendete ein unbekannter Täter am Freitag den 20.03.3036 in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 13:30 Uhr die Geldbörse aus ihrem Patientenzimmer im SRH-Klinikum Suhl. Neben Bargeld in Höhe von etwa 150 Euro erbeutete der Täter zudem wichtige Dokumente wie Führerschein, Bundespersonalausweis und Bankkarten.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0071246/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

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