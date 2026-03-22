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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Elektrofahrrad ohne Versicherungskennzeichen

Bad Salzungen (ots)

Am Freitag wurde in Bad Salzungen ein Fahrer eines Elektrorades kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass an dem selbstfahrenden Fahrrad kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Den Fahrradfahrer erwartet eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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