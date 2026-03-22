LPI-SHL: Elektrofahrrad ohne Versicherungskennzeichen
Bad Salzungen (ots)
Am Freitag wurde in Bad Salzungen ein Fahrer eines Elektrorades kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass an dem selbstfahrenden Fahrrad kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Den Fahrradfahrer erwartet eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.
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