LPI-SHL: Elektrofahrrad ohne Versicherungskennzeichen

Suhl (ots) - In der Zeit vom Donnerstag den 19.03.2026; 16:30 Uhr bis 20.03.2026; 06:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Bürogebäude in der Johann-Wendel-Straße in Suhl ein. Der oder die Täter entwendeten hier Werkzeuge und Bargeld im Gesamtwert von etwa 1000 Euro. Die bei dem Einbruch entstandene Sachschadenshöhe kann derzeit noch nicht bestimmt werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, den ...

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