Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kollision zwischen einem Pkw und einem Moped

Eisfeld (ots)

Am Freitag, den 20.03.2026 gegen 12:35 Uhr befuhr ein 16-jähriger mit seinem Moped die B281 zwischen dem Kreisverkehr B89 und dem Kreisverkehr L3004. Hinter dem 16-jährigen fuhr eine 77-jährige Pkw-Fahrerin. Der Mopedfahrer wollte nach links in einen Feldweg einbiegen. Während des Abbiegens kam es zu Kollision zwischen dem Moped und dem Pkw. Hierbei stürzte der Mopedfahrer und verletzte sich dabei leicht. Der 16-jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Sowohl am Moped als auch am Pkw entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 5000 Euro.

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