LPI-SHL: Zwei Verletzte bei Unfall mit einem Moped
Wiedersbach (ots)
Am Freitag den 20.03.2026 gegen 15:30 Uhr befuhr eine 19-jährige und ihr 18-jähriger Sozius die L3004 von Schwarzbach in Richtung Wiedersbach. Ca. 150m vor dem Ortseingang Wiedersbach stürzten beide aus ungeklärter Ursache und schlitterten noch 5m über die Fahrbahn. Hierbei verletzte sich die 19-jährige Fahrerin schwer am Bein. Der 18-jährige Sozius verletzte sich leicht an der Hand. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Am Moped entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.
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