LPI-SHL: Vermisste 15-Jährige aufgefunden
Meiningen (ots)
Die, seit dem 19.03.2026, vermisste 15-Jährige aus Meiningen wurde am 20.03.2026 um 13:45 Uhr wohlbehalten aufgefunden.
Die Polizei Meiningen bedankt sich bei den aufmerksamen Bürgern für ihre Mithilfe.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell