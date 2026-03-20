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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vermisste 15-Jährige aufgefunden

Meiningen (ots)

Die, seit dem 19.03.2026, vermisste 15-Jährige aus Meiningen wurde am 20.03.2026 um 13:45 Uhr wohlbehalten aufgefunden.

Die Polizei Meiningen bedankt sich bei den aufmerksamen Bürgern für ihre Mithilfe.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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