Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vermisste 15-Jährige aufgefunden

Meiningen (ots)

Die, seit dem 19.03.2026, vermisste 15-Jährige aus Meiningen wurde am 20.03.2026 um 13:45 Uhr wohlbehalten aufgefunden.

Die Polizei Meiningen bedankt sich bei den aufmerksamen Bürgern für ihre Mithilfe.

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