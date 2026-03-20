LPI-SHL: E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung
Bad Liebenstein (ots)
Am frühen Donnerstagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen einen 28-jährigen E-Scooter-Fahrer in Bad Liebenstein. Für das Fahrzeug bestand kein aktueller Versicherungsschutz, weshalb die Polizisten die Weiterfahrt untersagten. Den 28-Jährigen erwartet eine Anzeige.
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