LPI-SHL: E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung

Bad Salzungen (ots) - Dienstagabend gegen 18:00 Uhr kam es nach einer verbalen Streitigkeit zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern bei einem Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen. Ein 64-Jährige wurde durch einen bislang unbekannten Täter geschlagen und leicht verletzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Körperverletzungsdelikt oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich ...

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