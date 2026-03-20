LPI-SHL: Mit Pfefferspray gesprüht
Schmalkalden (ots)
Aus bislang ungeklärtem Grund sprühte ein 15-Jähriger Donnerstagnachmittag in der Straße "Pfaffenwiese" in Schmalkalden mit Pfefferspray um sich. Zwei Personen wurden dabei getroffen. Ein 14-Jähriger blieb unverletzt, während eine 12-Jährige leicht verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus kam. Der 15-Jährige floh anschließend, konnte aber ermittelt und festgestellt werden. Die Polizisten fanden das Pfefferspray bei ihm und stellten es sicher. Den 15-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.
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