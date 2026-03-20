LPI-SHL: Mit Pfefferspray gesprüht

Meiningen (ots) - Mittwoch gegen 13:30 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Betrüger an der Wohnung eines Mannes in der Straße "Am Steingraben" in Meiningen. Er gab sich als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus und wollte eine Nummer von seinem Beatmungsgerät haben. Er betrat die Wohnung, verwickelte den Mieter in ein Gespräch und als dieser in einem Nebenraum Dokumente holen wollen, durchsuchte der Täter den Raum ...

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